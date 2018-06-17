100-летний лунинец Иван Липовенко: Я не собираюсь сидеть на месте и чахнуть

Житель Лунинского района Пензенской области Иван Липовенко, ветеран войны, овдовев в 85 лет, не потерял вкуса к жизни, и в 90 снова женился на женщине гораздо младше себя. Он делает зарядку по утрам и ведет здоровый образ жизни, а также хочет дожить до 105 лет.

Пройдя во двор дома в селе Засурское, я увидела облагороженную цветами дорожку и ухоженный сад. Меня встретила сноха Ивана Петровича, Татьяна Николаевна, и предупредила, что дедушка еще наряжается. Зайдя в дом, я заметила несколько плакатов с надписью «100 лет, человек века», а скоро появился и хозяин дома. Он радушно встретил меня и предложил чай, меня удивили его бодрость и ясный взгляд. И хотя ходить уже было непросто, от посторонней помощи он отказывался.

— Здоровье, конечно, не отличное, но я его поддерживаю, как могу, работаю в саду, выращиваю саженцы, — улыбнулся мужчина.

И хотя ветерана начал подводить слух, сохраненным здоровьем можно гордиться. Рецептом долголетия Иван Петрович поделился охотно.

— У меня и специальность способствовала здоровому образу жизни: работа в саду, в движении. Машин тогда не выдавали, и я ходил пешком. Я и сейчас веду здоровый образ жизни, — пояснил мне собеседник, — Утром 15 минут делаю зарядку — это дает бодрость. После зарядки натощак выпиваю стакан чая, чтобы желудок лучше работал. Через некоторое время идет комплексный завтрак: каша геркулес с маслом, орехами и бананом. На обед можно снова кашу или овощное рагу. Жирную и копченую пищу не употребляю. У телевизора долго не засиживаюсь, смотрю только новости и иду на прогулку, по мере возможности работаю на огороде.

Родственница Татьяна добавила, что на крепкое здоровье дедушки еще повлияла наследственность: отец Ивана Петровича прожил 104 года, а дед — 112 лет. Однако сохранить здоровье заметно сложнее, пройдя суровые годы войны. А ветеран участвовал в боевых действиях сам.

— Я воевал на Первом Белорусском фронте под командованием маршала Жукова. С ним я всю войну и прошел, — рассказал фронтовик.

Родился в 1918 году и вырос Иван Липовенко на Украине, там же он начал учиться на агронома, в Полтавском садоводческом техникуме. Но закончить учебу не успел, как началась война. Иван и его двое старших братьев, Григорий и Василий, вступили в войска добровольцами.

— Я был артиллеристом-наводчиком. В 1939 году мы освобождали Бессарабию. Потом нас перекинули ближе к Москве, а в 41-м году, когда немцы вошли в Россию, мы очутились сразу в гуще военных действий, — размеренно ветеран начал рассказ о войне.

Семья Липовенко была на оккупированной территории целый год. В их освобождении поучаствовал и сам Иван.

— Родителям и семье я изредка писал, но дело в том, что войска были все время в движении, и обратные письма не всегда доходили. С боями освобождали Белоруссию, Польшу, Варшаву. Когда немец наступал, мы отступали, а под Москвой разбили врага и погнали его до Германской территории. Под рекой Одер мы остановились, — вспоминал Иван Петрович. — Мы захватили плацдарм на немецкой стороне. С большими потерями. Держали его полгода и готовились к штурму на Берлин. Через каждые 100 метров стояли наши пушки, направленные на врага. В начале апреля 1945 года в 4 утра был дан приказ к наступлению: наша артиллерия открыла огонь, и мы молотили немцев целых полчаса. За 30 километров до Берлина в ходе одной из атак меня тяжело ранило в правое плечо. Продолжать бой стало невозможно, и Липовенко направили в полевой госпиталь.

— Скоро меня отправили санитарным поездом через всю Россию на лечение в Ташкент. Ехали мы целые две недели. Где-то на середине дороги объявили конец войны, — рассказал Иван Петрович.

После трехмесячного лечения в возрасте 32 лет мужчина вернулся за образованием в техникум, а следом поступил в Тимирязевскую академию в Москве.

— У нас была целая группа фронтовиков. Благодаря академии я не только получил звание ученый-агроном, садовод, но и познакомился с хорошей девушкой, Зоей. Она училась на специальности зернового хозяйства. На пятом курсе мы поженились, сыграли маленькую студенческую свадьбу. Потом меня направили в Липецкую область в совхоз, садоводом, а жена стала работать там полеводом. Там я проработал 10 лет, за это время у нас появились дети: Николай и Дмитрий, — продолжил свою историю ветеран. — В 1970 году меня перевели в Пензенскую область, в совхоз «9 Января», сюда я перебрался с семьей и больше отсюда не уезжал.

Иван и Зоя воспитали сыновей, дали им образование, семья продолжала расти. Дмитрий, младший сын, стал военным, у него родилось двое детей. Николай окончил радиотехнический факультет, женился, получил назначение и поехал на север, в Воркуту. Там они прожили 37 лет, подарили Ивану Петровичу еще трех внуков и снова вернулись в Пензу.

— С любимой Зоей мы прожили долгую и счастливую жизнь, но, к сожалению, она умерла 15 лет назад. Сыновья и внуки меня не оставили. Навещаю, но одному жить непросто. Я для себя решил, что хочу, чтобы рядом был человек. Подал объявление в газету, что хочу познакомиться с женщиной. На мое письмо откликнулась Надежда, она приехала ко мне из Малосердобинского района. Она младше меня, хотя, если подумать, меня сейчас все младше. Ровесников не осталось. Надежда оказалось хорошей женщиной, когда я ее получше узнал. Она стала мне помощником, другом и соратником. Десять лет назад мы поженились официально, тихо, мирно, без гуляний. Но сейчас моя Надежда заболела, перед самым моим юбилеем. Она не присутствовала на торжестве, так как уехала к своей дочери в Самару, лечиться. Жду ее, думаю, все образумится, — объяснил Иван Петрович нынешнюю ситуацию. — 18 апреля 2018 года мне исполнилось 100 лет: на юбилей собрались все родственники. Устроили для меня большой праздник.

Сфотографировать хозяина дома с новой женой не получилось, так как она все еще была у дочери, и найти общих снимков тоже не удалось. Сейчас Надежде 66 лет, она младше Ивана Петровича на 44 года.

Липовенко собственноручно вырастил множество деревьев в местных садах, яблоки стали будто символом семьи. На столе, рядом с которым мы беседовали, были сложены около дюжины фигурок яблок, в которые дети и внуки Ивана Петровича вложили свои пожелания недавнему имениннику.

Иван Петрович до сих пор бодр и молод душой, он рассказал, как в 2017 году посетил фестиваль «Засурское яблоко», как выступал на нем, отплясывал наравне со всеми.

— Меня объявили как старейшего жителя Засурского. В селе из ветеранов я один остался. Но я не собираюсь сидеть на месте и чахнуть. Главное — это движение. Кто мало движется, для того это, считай, погибель, — подчеркнул мой собеседник. — Я хочу и до нового юбилея дожить, 105 уже недалеко. У меня все впереди — я не все деревья еще вырастил.

Дарья ЕЛИСЕЕВА

Газета «Репортер. Пенза» (орфография и пунктуация оригинала сохранены)