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Пензенцы будут платить за электричество по новым расценкам

17 июня в 13:59 382 просмотра

В Пензенской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию.

Стоимость 1 киловатт/часа для городских жителей в домах с газовыми плитами составит 3 рубля 39 копеек, для жителей домов с электроплитами и для жителей сельской местности — 2 рубля 37 копеек. Жители региона, установившие двух- и трехтарифные приборы учета, с 1 июля тоже будут рассчитываться по измененным тарифам.

Подробнее с информацией о новых тарифах можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации в разделе «Тарифы».

Для корректного расчета стоимости электроэнергии за июнь необходимо передать показания счетчиков с 23 по 26 июня, а также погасить задолженность за электроэнергию, если таковая имеется, сообщает телеканал «Экспресс».


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