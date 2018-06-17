Пензенцы будут платить за электричество по новым расценкам

В Пензенской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию.

Стоимость 1 киловатт/часа для городских жителей в домах с газовыми плитами составит 3 рубля 39 копеек, для жителей домов с электроплитами и для жителей сельской местности — 2 рубля 37 копеек. Жители региона, установившие двух- и трехтарифные приборы учета, с 1 июля тоже будут рассчитываться по измененным тарифам.

Подробнее с информацией о новых тарифах можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации в разделе «Тарифы».

Для корректного расчета стоимости электроэнергии за июнь необходимо передать показания счетчиков с 23 по 26 июня, а также погасить задолженность за электроэнергию, если таковая имеется, сообщает телеканал «Экспресс».