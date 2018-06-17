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Дзагоев пропустит матч с Египтом

17 июня в 14:22 192 просмотра

Футболист российской сборной Алан Дзагоев не полетит с командой на игру в Санкт-Петербург.

Информация об этом появилась в официальном микроблоге в Twitter сборной.

«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

Напомним, Алан Дзагоев получил травму в матче-открытия Чемпионата мира 14 июня. Россия тогда выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Против Египта россияне сыграют 19 июня. Начало — в 21.00 (0+).

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GwrmyrLyR5E

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