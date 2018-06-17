Пензенцы делятся впечатлениями от матчей ЧМ. ФОТО

Жители Пензы уже успели побывать на нескольких матчах Чемпионата мира по футболу. В соцсетях они делятся фотографиями и впечатлениями.

Пензенцу Алексею Макарову удалось побывать в Сочи на одном из самых зрелищных матчей — «Португалия — Испания».

«Красивый матч, достойный финала. #Spain vs #Portugal И все три гола забил он [Криштиану Роналду], вытянув всю сборную. […] Скоро понедельник и матч Бельгия-Панама. Ни за кого болеть не буду, только наслаждение атмосферой футбольного праздника», — написал он в Facebook.

Напомним, игра между Португалией и Испанией, которую называют одним из фаворитов турнира, завершилась со счетом 3:3.

Но все же многие пензенцы выбрали матч, который проходил поблизости, в Саранске. Там на поле сошлись сборные Перу и Дании.

«Saransk Arena, матч «Перу-Дания», это было незабываемо. Болельщиков из Перу было около 30 000 человек на игре, поддерживали кричалками, пели песни, было здорово!» — написал в соцсети «ВКонтакте» Антон Комаров.

17 июня в Самаре встретятся Коста-Рика и Сербия. Пензенцы также не упустили возможности побывать на игре.

«В 5.00 проснуться в воскресенье ради Сербии и Коста-Рики #FIFA2018. Ну вы поняли, с кем мы сегодня. Сербы — браче! Только бы не первая нулевка», — отметила Наталья Саванкова в Facebook.