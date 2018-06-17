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В Кузнецке организовали обучение на швей (видео)

17 июня в 15:55 154 просмотра
, а заодно снизить уровень безработицы, в городе организовано обучение. В процессе задействованы центр занятости населения, многопрофильный колледж и швейные предприятия города.

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Самая востребованная профессия на рынке труда Кузнецка Пензенской области — это швея. Работницы требуются повсеместно. Чтобы восполнить дефицит кадров, а заодно снизить уровень безработицы, в городе организовано обучение. В процессе задействованы центр занятости населения, многопрофильный колледж и швейные предприятия города.

Сначала пройти обучение, в последующем устроиться на работу именно швеей — такую цель поставили перед собой женщины, которые осваивают азы профессии на одном из швейных предприятий Кузнецка.

«Мне нравится шить. Я пошла на биржу, чтобы на курсы поступить. Сейчас у нас практика», — рассказала ученица группы подготовки швей центра занятости населения Кузнецкого района Юлия Сорокина.

Обучение начали два месяца назад. Сначала были теоретические занятия в многопрофильном колледже Кузнецка. Сейчас ученицы проходят практику, они задействованы в производстве детских комбинезонов.

«Мы им показали все операции, которые будут востребованы не только в нашем предприятии, но и на других предприятиях. Конечно, нам очень хотелось, чтобы эти люди остались у нас и трудоустроились», — отметила руководитель швейного предприятия Надежда Горина.

В центре занятости Кузнецка есть 150 вакансий по профессии «Швея». Часть из них закрывается за счет обучения безработных женщин.

«Учим мы швей под гарантированное трудоустройство. Две предыдущие группы, которые закончили в мае, трудоустроены и работают по полученной профессии. Для данной группы тоже гарантированы рабочие места», — сообщила ведущий инспектор центра занятости населения Кузнецкого района Ольга Куракова.

Всего с начала года обучение прошли 25 кузнечанок. Однако количество желающих освоить профессию остается стабильно высоким.

«Что самое важное: здесь всегда будет востребован профессионализм. Всегда профессиональная подготовка людей будет важна», — подчеркнул глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

В Кузнецке — два десятка швейных предприятий. Так что проблем с трудоустройством у обучившихся точно не будет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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