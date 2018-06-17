Стресс, пережитый в детстве, способствует развитию мозга. К такому выводу пришли ученые из университета Радбуда после 20-летнего эксперимента.

Как сообщает портал VistaNews, за это время были исследованы 129 детей. Оказалось, что те из них, кто пережил в детстве стресс, имеют объем серого вещества меньше, чем у сверстников.

Так, те, кто пережил развод родителей или болезни в раннем возрасте, имели повышенное развитие префронтальной коры и миндалины головного мозга в подростковом возрасте. Однако стресс может также стать причиной развития сахарного диабета и развития гипертонии в взрослом возрасте.

Эксперимент продолжается. Планируется выяснить, как пережитый в детстве стресс влияет на способность взрослого держать свои эмоции под контролем.