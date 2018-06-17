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В Пензе на 1 целевое место в медвузе претендуют по 4 человека

17 июня в 16:48 324 просмотра
, как действуют целевые направления, какие врачебные специальности сейчас нужны больше всего и в каких вузах, кроме пензенского, ждут выпускников.

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Абитуриентам медицинского института рассказали подробнее о том, как действуют целевые направления, какие врачебные специальности сейчас нужны больше всего и в каких вузах, кроме пензенского, ждут выпускников.

408 заявлений и всего 106 целевых мест. При таком конкурсе в пензенский медицинский институт все потенциальные врачи в этом зале — конкуренты. За неделю до начала приемной кампании абитуриентам объясняют детали кадровой политики регионального минздрава, рассказывают о мерах социальной поддержки молодых специалистов, а также медицинских вузах Самары и Саратова, которые также набирают на целевые направления пензенских выпускников.

Особая ставка министерства здравоохранения — на целевиков. С помощью них планируют решить проблему кадрового дефицита в отдельных районах области. Сейчас в Пензе по целевым направлениям обучаются более 1000 студентов-медиков.

«В настоящее время дефицит кадров — чуть более 500 человек. Вы сами понимаете, что у нас уже 1000 человек на эти дефицитные места учатся. Поэтому тот набор, который мы проводим сейчас, это уже мы проводим набор под отток кадров пенсионного возраста», — пояснила начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Наталия Давыдова.

Приемная кампания в вузах завершится 26 июля. После этого потенциальные медики начнут проходить первые испытания своей жизненно важной профессии, сообщает телеканал «Экспресс».


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