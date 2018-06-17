Пензенский зоопарк перешел на летнее время (видео)

Пензенский зоопарк перешел на летний режим работы. Для жителей и гостей города двери зверинца открыты с девяти утра до восьми вечера.

На то, чтобы обойти территорию в 10 с половиной гектаров у директора пензенского зоопарка и главного ветеринарного врача есть не более часа. Перед открытием экспозиции животных нужно осмотреть. Это ежедневная процедура, к которой обитатели вольеров давно привыкли. По первому зову к директору Андрею Воскресенскому бежит молодой лев Симба. Кажется, царь зверей при виде директора превратился в домашнюю кошку.

С хищниками работники пензенского заоопарка сумели найти общий язык и как следует подружиться. По соседству с семейством кошачьих в теплом закрытом помещении их уже ждет детеныш гиббона. К нему, как и ко всем малышам, — особое внимание. Пока компанию маленькой Варе составляют мягкие игрушки. К чужакам она относится с опаской.

Сразу после доброго утра обитателям зоопарка желают приятного аппетита. В 10 часов их ждет первый завтрак. Во время кормления специалисты следят за поведением животных.

«На утреннем обходе мы просто смотрим животных: как они, игривые, спят не спят, ведут себя как. В 10 часов уже смотрим, кто отказывается от пищи, кто принимает ее активно. Если, вдруг, происходит отказ, то значит ждет какое-то вмешательство, скорее всего, ветеринарное», — объясняет главный ветеринарный врач Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Лечить животных чаще всего приходится от расстройства пищеварения. Его вызывают продукты, которыми обитателей зоопарка, игнорируя все запреты, пытаются накормить посетители. Любая болезнь требует медицинского вмешательства, для животного это — сильнейший стресс, испытав который, оно может больше никогда не подпустить к себе людей.

«Все животные знают всех сотрудников зоопарка в лицо — кто их кормит. Я, конечно, не кормлю их, я просто хожу по два-три раза, общаюсь с ними. Животным, как и нам всем, нужна любовь. Они просто это чувствуют», — рассказывает директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Сейчас все животные в зоопарке здоровы. Не так давно детеныши появились у лошади Пржевальского, белой совы и альпака. В скором времени прибавления ждут и в семействе у верблюдов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».