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В Пензе пройдет чемпионат России по прыжкам в воду

17 июня в 17:56 412 просмотров
(0+). Соревнования стартуют 18 июня и продлятся до 23 числа.

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Пенза принимает чемпионат России по прыжкам в воду (0+). Соревнования стартуют 18 июня и продлятся до 23 числа.

В состязаниях примут участие более 120 спортсменов из 11 регионов. Турнир станет отборочным этапом к чемпионату Европы по водным видам спорта, который пройдет в Глазго в августе. От Пензенской области в чемпионате примут участие 17 спортсменов, 12 из которых — воспитанники спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта.

Во вторник будут разыграны первые медали. Сильнейших выявят смешанные пары в прыжках с трехметрового трамплина, женщины на метровом трамплине и синхронных прыжках с десятиметровой вышки, сообщает телеканал «Экспресс».


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