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Выбери главную достопримечательность Пензы!

18 июня в 06:33 520 просмотров
«Красная линия» (0+) — пешеходный интерактивный гид по городским знаковым местам, созданный компанией МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Прошлым летом в Пензе появилась «Красная линия» (0+) — пешеходный интерактивный гид по городским знаковым местам, созданный компанией МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В центре города были установлены информационные таблички, содержащие информацию о главных городских достопримечательностях: Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого, Спасском кафедральном соборе, историческом здании Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова и других памятниках истории и архитектуры. Кроме фотографий и текста, на каждой табличке расположен QR-код, перейдя по которому, жители и туристы могут прослушать аудиогид по каждому объекту.

Экскурсионный маршрут, состоящий сейчас из восьми точек в историческом центре города, рассказывает местным жителям и туристам о знаковых страницах истории города. За год «Красная линия» стала настолько популярной у пензенцев, что к годовщине запуска проекта МТС решила дополнить маршрут и включить в него новые достопримечательности. Какие это будут объекты, решат сами пензенцы.

Для голосования предлагаются:

1. Фонтанная площадь
2. Пензенский драмтеатр
3. Сквер им. Д. Давыдова
4. Музей боевой техники
5.Сквер им.В.Г. Белинского
6. Музей нар. творчества
7. «Дом Мейерхольда»

Голосуйте за предложенные объекты или предлагайте свои. Для этого нужно сделать снимок достопримечательности и отправить его вместе с названием в редакцию ИА «Пенза-Пресс». Сделать это можно заполнив специальную форму на соответствующей странице — ОТКРЫТЬ ФОРМУ. Также можно присылать снимки на электронную почту onlinepenza@yandex.ru.

Голосование и прием номинантов на звание главных достопримечательностей Пензы проходит с 18 по 28 июня 2018 года. Новые информационные таблички компания МТС установит уже в июле!

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: Фото компании МТС

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