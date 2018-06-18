Выбери главную достопримечательность Пензы!

В центре города были установлены информационные таблички, содержащие информацию о главных городских достопримечательностях: Пензенской картинной галерее им.
Экскурсионный маршрут, состоящий сейчас из восьми точек в историческом центре города, рассказывает местным жителям и туристам о знаковых страницах истории города. За год «Красная линия» стала настолько популярной у пензенцев, что к годовщине запуска проекта МТС решила дополнить маршрут и включить в него новые достопримечательности. Какие это будут объекты, решат сами пензенцы.
Для голосования предлагаются:
Голосуйте за предложенные объекты или предлагайте свои. Для этого нужно сделать снимок достопримечательности и отправить его вместе с названием в редакцию ИА «Пенза-Пресс». Сделать это можно заполнив специальную форму на соответствующей странице — ОТКРЫТЬ ФОРМУ. Также можно присылать снимки на электронную почту onlinepenza@yandex.ru.
Голосование и прием номинантов на звание главных достопримечательностей Пензы проходит с 18 по 28 июня 2018 года. Новые информационные таблички компания МТС установит уже в июле!
Возрастные ограничения — 0+.