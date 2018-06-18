Минобороны России проведет реформу военных кафедр

В Министерстве обороны страны подготовили реформу военных кафедр в вузах, чтобы оптимизировать систему военной подготовки. Об этом пишут « Известия ».

Планируется, что военные кафедры объединят с учебными центрами. Это сделают для того, чтобы расширить имеющиеся объемы и программы военной подготовки в гражданских вузах.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запас, подготовка кадровых офицеров, подготовка рядовых и сержантов запаса», — рассказал «Известиям» статс-секретарь — заминистра обороны РФ Николай Панков.

Выпускники военных кафедр станут основным источником создаваемого сейчас так называемого оплачиваемого резерва.