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Минобороны России проведет реформу военных кафедр

18 июня в 09:14 224 просмотра
, чтобы оптимизировать систему военной подготовки. Об этом пишут «Известия».

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В Министерстве обороны страны подготовили реформу военных кафедр в вузах, чтобы оптимизировать систему военной подготовки. Об этом пишут «Известия».

Планируется, что военные кафедры объединят с учебными центрами. Это сделают для того, чтобы расширить имеющиеся объемы и программы военной подготовки в гражданских вузах.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запас, подготовка кадровых офицеров, подготовка рядовых и сержантов запаса», — рассказал «Известиям» статс-секретарь — заминистра обороны РФ Николай Панков.

Выпускники военных кафедр станут основным источником создаваемого сейчас так называемого оплачиваемого резерва.


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