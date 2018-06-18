Минтранс разрешит в метро съемку и запретит перевозку детей в колясках

Теперь в подземках предлагается официально позволить вести фото- и видеосъемку. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации, сообщают «Известия».

Это обусловлено тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила. При этом предлагается обозначить и ряд запретов, среди которых — перевозка детей в колясках и курение электронных сигарет. Минтранс также предлагает установить размер багажа, который можно провозить бесплатно. Ручная кладь не должна будет превышать 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

При этом в Союзе пассажиров отметили, что, несмотря на новые пункты, правила все еще нуждаются в дополнительной обработке.