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Минтранс разрешит в метро съемку и запретит перевозку детей в колясках

18 июня в 09:33 206 просмотров

Министерство транспорта России доработало проект типовых правил пользования метрополитеном с учетом поступивших в ведомство комментариев и замечаний.

Теперь в подземках предлагается официально позволить вести фото- и видеосъемку. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации, сообщают «Известия».

Это обусловлено тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила. При этом предлагается обозначить и ряд запретов, среди которых — перевозка детей в колясках и курение электронных сигарет. Минтранс также предлагает установить размер багажа, который можно провозить бесплатно. Ручная кладь не должна будет превышать 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

При этом в Союзе пассажиров отметили, что, несмотря на новые пункты, правила все еще нуждаются в дополнительной обработке.


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