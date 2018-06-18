Белозерцев поручил решить все обращения пензенцев к президенту

«В ходе проведения «прямой линии» Владимира Путина с гражданами было очень много вопросов из регионов, в том числе — из Пензенской области. И если президент не ответил на них во время «прямой линии», то они дошли до него после. Хочу обратить внимание на качественное рассмотрение обращений граждан. Если люди пишут обращение в адрес президента, это говорит о том, что на местах эти вопросы не решаются. Наша задача — решить их», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев рассказал, что предприниматель из Кузнецкого района заявился на земельный участок для развития молочного животноводства. По этому вопросу приезжал «Первый канал», планировали его обращение показать, но, возможно, не хватило времени.

«В ходе торгов участок перешел к представителю Саратовской области, а потом он предложил кузнечанину землю за цену в три раза дороже. Надо подключаться к этой проблеме.

Андрей Вячеславович [зампред правительства Пензенской области Андрей Бурлаков], если кто-то приобрел участок для развития КФХ, он обязан его использовать по назначению. Я дал поручение главе администрации встретиться с заявителем и помочь ему, предложить другой участок», — сказал он.

Также глава региона обратил внимание на завод «Химмаш», в котором в настоящее время нет заказов. Иван Белозерцев предложил подумать, как можно помочь предприятию.

«Лариса Юрьевна [первый заместитель председателя правительства области Лариса Рябихина], надо обратиться в администрацию президента и попросить, чтобы все обращения, которые поступили главе государства, я увидел, и по каждому должно быть принято решение в интересах граждан. Создайте рабочую группу, включите туда всех министров под моим руководством», — подытожил губернатор.