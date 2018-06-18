Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Быть ли в Пензе памятнику матери?
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые
Вам будет интересно
Наши новости
В центре Пензы вечером произошла авария
В центре Пензы внедорожник вылетел на тротуар. ВИДЕО
В небе над Пензой заметили НЛО. ВИДЕО
Пензенцев потрясло необычное свечение в небе. ФОТО
Опасный маневр пензенской маршрутки попал в объектив регистратора
На Южной поляне произошла авария. ВИДЕО
Пензенцы сняли на видео забавные игры Белого в зоопарке
В центре Пензы иномарка влетела в столб
Пензенский водитель объехал пробку на Шуисте по «встречке». ВИДЕО
Пензенцы рассказали о жертвах страшного ДТП в Городищенском районе

В пензенском торговом центре парню порезало горло витриной

18 июня в 09:55 498 просмотров

В одном из торговых центров Пензы на молодого человека упала стеклянная витрина. О случившемся в Сети рассказали очевидцы.

Информация появилась в соцсети Instagram.

«Упала витрина, порезала, наверное, артерию парню, ничего неизвестно? Жив ли он?» — написал очевидец.

В комментариях горожане разъяснили ситуацию. Они рассказали, что молодой человек работал в отделе с сотовыми телефонами на первом этаже.

«Продавец переставлял продукцию в витрине со стеклянными дверцами, однако в этот момент стекло лопнуло, осколки отлетели и попали в шею. Парню оказали первую помощь, затем его отвезли в областную больницу, там наложили швы, теперь его жизни ничего не угрожает», — рассказала одна из подписчиц.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...