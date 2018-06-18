В пензенском торговом центре парню порезало горло витриной

В одном из торговых центров Пензы на молодого человека упала стеклянная витрина. О случившемся в Сети рассказали очевидцы.

Информация появилась в соцсети Instagram.

«Упала витрина, порезала, наверное, артерию парню, ничего неизвестно? Жив ли он?» — написал очевидец.

В комментариях горожане разъяснили ситуацию. Они рассказали, что молодой человек работал в отделе с сотовыми телефонами на первом этаже.

«Продавец переставлял продукцию в витрине со стеклянными дверцами, однако в этот момент стекло лопнуло, осколки отлетели и попали в шею. Парню оказали первую помощь, затем его отвезли в областную больницу, там наложили швы, теперь его жизни ничего не угрожает», — рассказала одна из подписчиц.