В Пензе приступают к ремонту площади Ленина

В Пензе для проведения реконструкции перекроют площадь им. В. И. Ленина . Об этом 18 июня на оперативном совещании в правительстве сообщил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Волков.

«Мы встречались с подрядчиками из Казани. Сегодня приступаем к перекрытию площади и начинаем работы. Может возникнуть дефицит гранита, но они знают, где его взять, этот вопрос у нас на контроле», — доложил он губернатору.

Глава региона отметил, что к работам приступают слишком поздно, и виной тому — затянувшиеся торги.

«Еще раз говорю: должны работать люди, которые готовы выполнять задачи, кто не хочет, должен уйти в сторону. Июнь, а к реконструкции площади Ленина еще не приступили. Посмотрите, кто затянул и почему. И уже сейчас надо готовиться к проектам и торгам на 2019 год», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он также призвал членов кабмина проконтролировать ремонт дорог и социальных объектов — работы должны проводиться в срок.

Напомним, по данным сайта госзакупок. на реконструкцию площади Ленина выделяется 78,6 млн рублей. Подрядчик должен заменить асфальтобетонное покрытие на плиточное, произвести необходимый демонтаж и благоустройство. Работы будут идти по проектному решению КБ «Стрелка» с учетом дополнений местных архитекторов.

В южной части площади Ленина предполагается сквер, который станет продолжением бульвара ул. Славы. Парковка вдоль проезда перед Центральным банком будет реорганизована. Территорию защитят от проезда транспорта.

Площадь замостят, выделив русло реки Шелоховки плиткой из натурального гранита. Оно должно соединять ул. Московскую с бульваром Славы. Вдоль пешеходного маршрута предусмотрено освещение с литыми светильниками, «подчеркивающими исторический статус площади», разные виды скамеек с урнами, художественная подсветка деревьев. Также предусмотрена замена коммуникаций.