Специалисты выяснили, почему людям нравится вредная еда с обилием жиров и углеводов. Оказалось, что такая пища «запутывает» человеческий мозг, сводя людей с ума, сообщает телеканал «360».

В рамках эксперимента 206 добровольцев прошли функциональную магнитно-резонансную томографию. При этом им показывали снимки с гамбургерами, пончиками, пастой с жирным соусом и другими разнообразными закусками. «Пищевая череда» вызвала в мозгу у участников опыта некую систему вознаграждения.

«Предпочтения не имеют никакого значения. Перед некоторыми блюдами просто сложнее устоять», — отметил один из авторов эксперимента.

Ученые объясняют реакцию людей невозможностью противостоять тяге к таким продуктам питания, которые появились не так давно.