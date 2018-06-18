По словам главы региона, в этом году неоправданно затянули парад районов города.
«Излишне затянули парад районов, надо думать головой, когда планируете мероприятие. Думать не только о зрителях, о тех, кто на трибунах, но и о тех, кто ждал своей очереди 3,5 часа. На следующий год сценарий должен быть в правительстве области сначала», — сказал Иван Белозерцев на оперативном совещании 18 июня.
В целом, губернатор положительно оценил проведение мероприятий на День России и День города, поблагодарил всех, кто организовывал их и участвовал. Он также призвал начинать готовиться к 80-летию Пензенской области.
«В мероприятиях должны участвовать все учреждения культуры. Они должны проводиться не только в феврале, но и в теплое время года. Надо уже вносить предложения по организации», — поручил он.
|
Белозерцева возмутил затянувшийся парад районов на День города
В следующем году сценарий торжественной части Дня города Пензы будут согласовывать в правительстве области. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.
По словам главы региона, в этом году неоправданно затянули парад районов города.
Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе Картина дня в Telegram без спама и обсуждений Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»