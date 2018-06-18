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Белозерцева возмутил затянувшийся парад районов на День города

18 июня в 11:15 564 просмотра

В следующем году сценарий торжественной части Дня города Пензы будут согласовывать в правительстве области. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, в этом году неоправданно затянули парад районов города.

«Излишне затянули парад районов, надо думать головой, когда планируете мероприятие. Думать не только о зрителях, о тех, кто на трибунах, но и о тех, кто ждал своей очереди 3,5 часа. На следующий год сценарий должен быть в правительстве области сначала», — сказал Иван Белозерцев на оперативном совещании 18 июня.

В целом, губернатор положительно оценил проведение мероприятий на День России и День города, поблагодарил всех, кто организовывал их и участвовал. Он также призвал начинать готовиться к 80-летию Пензенской области.

«В мероприятиях должны участвовать все учреждения культуры. Они должны проводиться не только в феврале, но и в теплое время года. Надо уже вносить предложения по организации», — поручил он.

Фотография: фото Андрея Романова

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