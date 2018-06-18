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1290 болельщиков уехало на пензенских электричках в Саранск

18 июня в 11:34 630 просмотров

В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области 18 июня зампред регионального правительства Юрий Денисов рассказал об организации перевозки болельщиков Чемпионата мира.

По его словам, болельщики прибыли накануне первой игры в Саранске, они разместились организованно в гостиницах Пензы через турфирму.

«16 июня в 4.13 с поездом «Москва-Орск» прибыло 139 человек, через 40 минут мы их пересадили на поезд «Новороссийск-Воркута», и они уехали в Саранск. В 6.30 поездом «Пенза» прибыло 260 человек, часть уехала в гостиницы, часть была на вокзале, где они покушали. Через девять часов большинство из них мы посадили на поезд «Сура», с которым прибыли еще 460 человек. Поезд переоформили в «Пенза-Саранск».

Электрички шли по расписанию, на первой уехало 730 человек, в их числе были и болельщики из России, на второй — 410, на третьей — 150 человек», — сообщил Юрий Денисов.

Зампред отметил, что проблем с организацией не было. Несмотря на то, что команда Перу проиграла в матче, ее болельщики, которые вернулись в Пензу, вели себя очень спокойно.

«Обращаю внимание, что все оставшиеся дни до окончания Чемпионата мира, пока гости находятся в Пензенской области, нужно создавать все условия для их пребывания, обеспечения безопасности как наших граждан, так и иностранных болельщиков», — сказал губернатор Иван Белозерцев.


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