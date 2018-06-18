Житель Лунинского района сядет в колонию за кражу 2400 рублей

Как сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда, 23 апреля 44-летний мужчина залез в чужой гараж, где стояла машина с сумкой на заднем сидении. Сельчанин достал из нее 2400 рублей и убежал.

В результате мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он добровольно вернул хозяйке сумки украденные деньги.

«При вынесении приговора учитывалось то, что сельчанина не раз привлекали к административной и уголовной ответственности, а местные жители неоднократно подавали на него жалобы», — пояснили в пресс-службе.