Губернатор раскритиковал организацию деятельности юнармии

«Попросили губернатора — выделил деньги, и залипли, дальше движения нет, ждете, когда палкой подгоню. Все должны понимать, что это ваша зона ответственности, и вы должны этим заниматься. Если те должностные лица, которые назначены развивать это направление, не тянут или не хотят, значит, я назначу других», — заявил Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что, в первую очередь, развивать деятельность юнармейского движения должны министр и заместители, которые отвечают за этот вопрос.

Напомним, отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» появилось в Пензенской области около двух лет назад. В настоящее время в его состав входят примерно 1000 человек.