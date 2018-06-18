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В Пензенской области талантливым медикам хотят давать премии

18 июня в 12:24 348 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве предложил вручать талантливым медработникам премии.

«Вчера в стране отмечали День медицинского работника, в этот день прошла церемония вручения премии «Призвание». По аналогии с этим проектом следует разработать региональную программу», — предложил Иван Белозерцев.

Он уточнил, что поощрение заслуг выдающихся специалистов позволит повысить престиж профессии.

«У нас много достойных врачей и медицинских сестер, настоящих профессионалов, которые каждый день спасают жизни людей», — отметил глава региона.

Разработкой проекта займется минздрав, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/90611/

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