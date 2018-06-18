В Пензенской области талантливым медикам хотят давать премии

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве предложил вручать талантливым медработникам премии.

«Вчера в стране отмечали День медицинского работника, в этот день прошла церемония вручения премии «Призвание». По аналогии с этим проектом следует разработать региональную программу», — предложил Иван Белозерцев.

Он уточнил, что поощрение заслуг выдающихся специалистов позволит повысить престиж профессии.

«У нас много достойных врачей и медицинских сестер, настоящих профессионалов, которые каждый день спасают жизни людей», — отметил глава региона.

Разработкой проекта займется минздрав, сообщает пресс-центр регионального правительства.