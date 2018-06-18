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11 пензенских выпускников удалили с ЕГЭ из-за гаджетов

18 июня в 12:25 486 просмотров

На оперативном совещании в региональном правительстве глава пензенского минобра Александр Воронков доложил губернатору Ивану Белозерцеву предварительные итоги проведенных выпускных экзаменов.

«Пик сдачи ЕГЭ пройден. Получены результаты по математике. По профильной — 51,3 средний балл, 47,9 балла было в прошлом году. 11 выпускников были удалены с экзамена за средства связи», — рассказал Александр Воронков.

По его словам, выпускников удалили с экзамена за использование наручных часов, телефонов и шпаргалок. Нарушители лишаются права пересдачи в этом году.

Губернатор Иван Белозерцев поручил разобраться в случившемся. Он напомнил, что на экзаменах должна быть благоприятная атмосфера, нельзя школьников запугивать, так как это мешает полностью раскрыться и показать свои знания.

Средний показатель за ЕГЭ по информатике вырос на 10 баллов по сравнению с прошлым годом, чуть ниже результаты по географии (на 2 балла), понизился балл и по базовой математике — на 0,1.

Остальные результаты ждут на этой неделе.


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