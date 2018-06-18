Нейросеть научили самостоятельно создавать 3D-миры

Нейросеть научили создавать 3D-миры. Новая математическая модель способна строить самые разные сцены. Она достоверно описывает предметы в помещении и их цвет, сообщает телеканал «360».

Нейросеть смогла реалистично воспроизвести сцену, создав качественную картинку, не понимая норм перспективы, окклюзии и света. Программистам раньше приходилось вручную описывать каждую деталь картинки.

Речь идет о создании трехмерного изображения. Нейросеть также научилась обобщать данные. Если в разных сценах ей встречается небо, то она запомнит, что оно всегда голубое.

Такие искусственные способности позволяют компьютерному алгоритму описать сцену в абстрактной манере, а генеративной сети — «додумать» необходимые детали.