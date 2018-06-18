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Нейросеть научили самостоятельно создавать 3D-миры

18 июня в 12:59 232 просмотра
, сообщает телеканал «360».

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Нейросеть научили создавать 3D-миры. Новая математическая модель способна строить самые разные сцены. Она достоверно описывает предметы в помещении и их цвет, сообщает телеканал «360».

Нейросеть смогла реалистично воспроизвести сцену, создав качественную картинку, не понимая норм перспективы, окклюзии и света. Программистам раньше приходилось вручную описывать каждую деталь картинки.

Речь идет о создании трехмерного изображения. Нейросеть также научилась обобщать данные. Если в разных сценах ей встречается небо, то она запомнит, что оно всегда голубое.

Такие искусственные способности позволяют компьютерному алгоритму описать сцену в абстрактной манере, а генеративной сети — «додумать» необходимые детали.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=oSZkDuDoFAI

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