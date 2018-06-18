В Заречном ребенок выпал из окна

Установлено, что днем 17 июня маленький ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу. В настоящее время его жизни чего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, в том числе — с москитными сетками, поскольку это опасно для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», — напомнили жителям Пензенской области в управлении.