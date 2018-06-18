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В Заречном ребенок выпал из окна

18 июня в 12:39 358 просмотров

Следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна в городе Заречный Пензенской области.

Установлено, что днем 17 июня маленький ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу. В настоящее время его жизни чего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, в том числе — с москитными сетками, поскольку это опасно для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», — напомнили жителям Пензенской области в управлении.


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