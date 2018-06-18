Команда «Экспресса» приняла участие в благотворительном забеге

Как сообщает редактор авторских программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков, 17 июня в парке Спутника прошло второе благотворительное спортивное мероприятие в поддержку детей с синдромом Дауна «Солнечный старт». Для чего бежали? Наверное, лучше сказать «Для чего бежим ВМЕСТЕ?» Для того, чтобы показать, что мы живем в полноценном, адекватном и понимающем мире. Елисей Кодыков стал первым в забеге детей до 10 лет, команда «Экспресса» завоевала бронзу в корпоративной эстафете, отмечает Павел Прохоренков.