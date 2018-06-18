Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Быть ли в Пензе памятнику матери?
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые
Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев предложил ряд идей по реконструкции набережной
Обновленную площадь Ленина планируют открыть к 7 ноября
Ильин провел экскурсию для иностранцев
Телеканал «Экспресс» расскажет все о свадебных обрядах
Команда «Экспресса» приняла участие в благотворительном забеге
В Пензенской области талантливым медикам хотят давать премии
Губернатор раскритиковал организацию деятельности юнармии
1290 болельщиков уехало на пензенских электричках в Саранск
Белозерцева возмутил затянувшийся парад районов на День города
В Пензенской области составят график ввода земель в севооборот

Каменская прокуратура заставила бизнесмена оформить работников официально

18 июня в 13:14 210 просмотров
, который осуществлял соцобслуживание престарелых людей.

" data-title="Каменская прокуратура заставила бизнесмена оформить работников официально — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области Каменская межрайонная прокуратура нашла нарушения соблюдения трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, который осуществлял соцобслуживание престарелых людей.

Проверкой установлено, что предприниматель не издавал приказы о приеме на работу и не заключал трудовые договоры. Своим сотрудникам он поручал различные обязанности по уходу за пожилыми людьми в устной форме, не подтверждая выполнение работ документально.

В результате в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Работодателя оштрафовали на 7000 рублей. Кроме того, индивидуальный предприниматель должен был издать приказы о приеме на работу и заключить с ними трудовые договоры. Мужчина выполнил все требования прокуратуры.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...