Каменская прокуратура заставила бизнесмена оформить работников официально

Проверкой установлено, что предприниматель не издавал приказы о приеме на работу и не заключал трудовые договоры. Своим сотрудникам он поручал различные обязанности по уходу за пожилыми людьми в устной форме, не подтверждая выполнение работ документально.

В результате в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Работодателя оштрафовали на 7000 рублей. Кроме того, индивидуальный предприниматель должен был издать приказы о приеме на работу и заключить с ними трудовые договоры. Мужчина выполнил все требования прокуратуры.