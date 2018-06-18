Семь пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории

В 2018 году из 683-х выпускников, сдававших химию, 100 баллов получили шесть человек. Среди них оказались трое учащихся Губернского лицея, представитель гимназии № 55, выпускница лицея № 2, а также одиннадцатиклассник из гимназии № 44. Также в этом году по итогам досрочного периода еще одна работа получила высший балл.

В 2017 году количество стобальников было меньше — четыре человека. На 1,4 процентов сократилось число учащихся, которые не смогли пройти минимальный порог по химии, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Историю для сдачи ЕГЭ в 2018 году выбрали 918 человек, однако 100 баллов получила лишь выпускница школы № 56. Отмечается, что в прошлом году был зафиксирован также один наивысший результат.

Всего в Пензенской области к настоящему моменту десять человек сдали экзамены на 100 баллов.