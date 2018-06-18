Телеканал «Экспресс» расскажет все о свадебных обрядах

На телеканале «Экспресс» стартует цикл передач «Совет да любовь» (16+). С помощью ведущего Павла Прохоренкова зрители смогут узнать о свадебных традициях народов Пензенской области.

Первая передача будет посвящена обрядам мордвы. Праздник справляли в селе Нижний Катмис Сосновоборского района. Обряд удалось реконструировать в мельчайших подробностях, вплоть до национального свадебного костюма, народной свадебной атрибутики, песен и присказок.

«Идея самого проекта заключается в том, чтобы показать, как важно воспитывать детей в духе традиционной культуры и строить семейный быт на постулатах любви к своей Родине и уважению к заветам предков», — пояснила руководитель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова, по чьей инициативе был организован проект.

В рамках проекта также запланировано проведение мероприятий по воссозданию татарской, чувашской и русской традиционных свадеб.