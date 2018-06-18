Ивановы поучаствовали в Чемпионате по футболу

В продолжение комедийного хита СТС «Ивановы-Ивановы» (16+), съемки которого стартовали в Москве, два семейных клана Ивановых в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Александры Флоринской, Анны Уколовой, Семена Трескунова, Алексея Лукина и Юрия Ицкова соберут футбольную команду, взорвут вертолет, попадут в тюрьму и даже вернутся в 1917 год.

«Ивановы-Ивановы» — один из самых ярких брендов сегодняшнего СТС, проект, который формирует имидж канала. Новый сезон сериала станет еще более ярким и солнечным и, не сомневаюсь, придется по душе нашим зрителям, тем более что в нем разворачиваются совершенно невероятные события. В производстве СТС сейчас находится масса проектов, и новый сезон «Ивановых-Ивановых» в очередной раз продемонстрирует аудитории СТС то высокое качество продукта, которое теперь будет неизменно ждать ее на нашем канале", — рассказал генеральный директор «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов.

Приключения двух семей Ивановых, чьих детей поменяли в роддоме, продолжаются — в третьем сезоне любимым героям предстоит построить новый мир. Трижды прогоревший Антон воскреснет как птица-феникс и начнет заново выстраивать свою империю, Леша продолжит удивлять домочадцев своими бизнес-идеями и футбольными финтами, Даню и Ваню ждут выпускной и студенческая жизнь, а Полина и Лида поборются за равноправие полов.

В одной из серий герою Михаила Трухина — Леше Иванову — предстоит не только собрать футбольную команду и доказать сыновьям, что он владеет мячом не хуже их, но и освоить катание на сигвее, и даже научиться стрелять из лука.

«Честно говоря, сигвей купил в позапрошлом году и с удовольствием рассекаю на нем в компании дочери. В футболе я понимаю меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. Как-то ездил с друзьями на охотничью базу, а там в качестве развлечения предложили стрельбу из лука. Это оказалось очень увлекательным занятием», — признался актер.

В отличие от своего старшего коллеги, Алексей Лукин с футболом на «ты», правда, в новых сериях его героя Ивана ожидают студенческие приключения, которые для самого актера окажутся в новинку.

«Я многое сделаю впервые: например, освою монолог на белорусском языке, прочитаю рэп, к которому уже готовлюсь, слушая современных рэперов, и станцую на сцене. С последним дела обстоят не так хорошо — спасает только то, что мой герой точно в таком же положении, как и я», — поделился он.

В третьем сезоне Алексея и его экранного брата — Семена Трескунова — ожидает кардинальная смена имиджа: по сюжету, в одной из сцен герои меняются образами «ботаника» и «мачо». В первый съемочный день прямо на площадке Семену сделали стильную стрижку.

«Сценаристы придумали классный ход. Конечно, ходить в одних и тех же «штанах» все три сезона было бы скучно и мне, и зрителю. Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который мне очень нравится», — рассказал актер.



Перемены во внешнем виде ожидали и героиню Анны Уколовой, которая на съемках примерила татуировки на шее и пальцах, смешные кудряшки и одежду для заключенных.

«Сделала исключение только ради одной серии, в которой Дед решил пофантазировать. А в остальном внешний вид героини остается прежним: все-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой челочке», — сказала Анна Уколова.

Если Лиде в новых сериях предстоит впервые зарегистрироваться в социальных сетях, то сама актриса пока не готова к познанию виртуального мира.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы я завела собственную страничку. Все свое свободное время отдаю семье, кроме того, у нас дома не принято проводить время, уткнувшись в телефон», — отметила актриса.

Исполнитель роли Деда — Юрий Ицков — напротив, как и его герой в третьем сезоне, с удовольствием осваивает интернет и современные гаджеты: «Я активно пользуюсь планшетами и смартфонами, зарегистрирован в Facebook и «ВКонтакте». Так что можете меня найти и добавиться», — признавался актер на съемках.

В третьем сезоне к роскошному особняку Ивановых добавятся футбольное поле, художественная галерея, торговый центр, больница и другие локации. На съемках актерам также предстоит перевоплотиться в помещиков и крестьян, попробовать торт с гербом Ивановых и примерить хэллоуинские костюмы и выпускные наряды.