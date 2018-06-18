Обновленную площадь Ленина планируют открыть к 7 ноября

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел площадь Ленина, на которой 18 июня начались подготовительные работы по реконструкции.

Вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов рассказал о проекте. По его словам, на площади предусмотрено создание ливневок, покрытие планируется выполнить из гранитных плит, также предусмотрена зеленая зона. По его словам, контракт на выполнение работ подпишут через 10 дней, но подготовительные работы идут уже сейчас: выставляется ограждение, идет демонтаж существующего покрытия.

«Проект очень хороший, но его нужно выполнить качественно», — отметил глава региона.

Реконструировать площадь будет подрядчик из Казани, но у него большой опыт работы — в областном центре он уже ведет ряд проектов. По контракту, работы нужно закончить до декабря.

«Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы завершить раньше», — заверил он.

Иван Белозерцев поддержал эту инициативу, подчеркнув, что надо работать, пока позволяет погода, и до 7 ноября сдать объект. Он порекомендовал сделать хорошее освещение, так как на площади планируется проводить массовые мероприятия, а также предусмотреть реконструкцию памятника Ленину.

Планируется, что на площади будет работать 50 человек, однако подрядчик отметил: при необходимости привлекут дополнительных рабочих, чтобы успеть к 7 ноября.

Как будет выглядеть площадь, можно посмотреть здесь.