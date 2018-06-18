Маковецкая: Человек должен не рассчитывать на власть, а делать сам

Светлана Маковецкая подчеркнула, что люди не должны рассчитывать на власть, они могут что-то делать сами.
«Например, мы открываем вегетарианские кафе, проводим джазовый фестиваль и другое, из-за этого люди выбирают для жизни именно этот город и не уезжают из него. Чтобы власть прислушивалась, хорошо бы повышать свою личную гражданскую грамотность. Легче всего решать проблему, обращаясь на «прямую линию» к президенту, я бы сказала, что это некая архаичная, средневековая история. А городская история — в которой человек понимает, сколько бюджета, что такое генплан, если он с ним не согласен, то должен понимать, что дальше делать. Несомненно, нужно создавать такие площадки, на которых горожанам было бы удобно взаимодействовать.
У вас есть замечательная среда, соразмерная человеку. Я проехала по Западной поляне, там сохранились дворы. У нас в Перми их нет. Очень многое зависит от человека и того, насколько он активно сможет преобразовывать среду. Например, кто-то живет не в центре и говорит: «Где я — там и центр», и создает какие-то важные мероприятия, на которые не нужно выезжать из района», — пояснила она.
Спикер отметила, что должно быть понятие того, что в городе живут не только сообщества, но и отдельные люди. При этом должен быть баланс между человеком свободным, который делает, что хочет, и человеком в обществе.
«Это шанс нам выстроить пространство, где городские стены могут помогать, а не мешать, там, где будет творчество, там, где семья будет успешна, там, где живут чудики. Город — это носитель новых смыслов», — сказала Светлана Маковецкая.