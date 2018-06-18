Маковецкая: Человек должен не рассчитывать на власть, а делать сам

Директор пермского центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани», член экспертного совета по вопросам совершенствования системы госуправления при правительственной комиссии страны по административной реформе Светлана Маковецкая, которая 18 июня приехала в Пензу с лекцией «Сообщество и деятельность вокруг комфортного города» (16+), в студии радиостанции «Эхо Пензы» рассуждала, нужно ли заставлять власть прислушиваться к людям в вопросах создания комфортной среды.

Светлана Маковецкая подчеркнула, что люди не должны рассчитывать на власть, они могут что-то делать сами.

«Например, мы открываем вегетарианские кафе, проводим джазовый фестиваль и другое, из-за этого люди выбирают для жизни именно этот город и не уезжают из него. Чтобы власть прислушивалась, хорошо бы повышать свою личную гражданскую грамотность. Легче всего решать проблему, обращаясь на «прямую линию» к президенту, я бы сказала, что это некая архаичная, средневековая история. А городская история — в которой человек понимает, сколько бюджета, что такое генплан, если он с ним не согласен, то должен понимать, что дальше делать. Несомненно, нужно создавать такие площадки, на которых горожанам было бы удобно взаимодействовать.

У вас есть замечательная среда, соразмерная человеку. Я проехала по Западной поляне, там сохранились дворы. У нас в Перми их нет. Очень многое зависит от человека и того, насколько он активно сможет преобразовывать среду. Например, кто-то живет не в центре и говорит: «Где я — там и центр», и создает какие-то важные мероприятия, на которые не нужно выезжать из района», — пояснила она.

Спикер отметила, что должно быть понятие того, что в городе живут не только сообщества, но и отдельные люди. При этом должен быть баланс между человеком свободным, который делает, что хочет, и человеком в обществе.

«Это шанс нам выстроить пространство, где городские стены могут помогать, а не мешать, там, где будет творчество, там, где семья будет успешна, там, где живут чудики. Город — это носитель новых смыслов», — сказала Светлана Маковецкая.