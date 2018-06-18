В Никольском районе 8 директоров школ наказали за просрочку платежей

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2016 году несколько школ заключили договоры на доставку и установку оборудования, на оплату которого в их бюджетах не было ассигнований. Из-за отсутствия денег организации не смогли вовремя расплатиться по контрактам и вернули долги только в 2018 году.

В итоге нарушения привели к увеличению расходов бюджетных средств на оплату госпошлины, судебных издержек, а также процентов за долги по судебным делам по искам поставщиков о взыскании задолженности по муниципальным контрактам.

Исполняющему обязанности начальника управления образования администрации Никольского района внесли представление, по итогам рассмотрения которого восемь руководителей образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Приняты меры к недопущению нарушений требований бюджетного законодательства», — добавили в пресс-службе.