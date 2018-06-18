Все интернет-покупки из-за рубежа предложили облагать пошлиной

Федеральная таможенная служба предложила облагать пошлиной все зарубежные покупки россиян, совершенные через интернет. Об этом пишет 35media.ru со ссылкой на « Ведомости ».

В сообщении отмечено, что это принесет в бюджет страны 25 миллиардов рублей ежегодно, а также повысит конкурентоспособность российской торговли онлайн.

В предложении также сказано, что все товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие, а таможенный платеж должен быть снижен с 30% до 20%. Кроме того, планируется введение комбинированной ставки и 20-процентный сбор на продукцию дешевле 200 евро.

Также магазины должны будут получать разрешения на продажу ряда товаров, например, GPS-трекеров.

Напомним, в настоящее время в стране не облагаются пошлинами посылки, стоимость которых — меньше 1000 евро, а вес — 31 килограмм.