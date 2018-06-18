В Каменке и. о. директора МУПа незаконно получила три премии

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в августе 2017 года и. о. директора МУПа дала распоряжение главному бухгалтеру подготовить приказ на выдачу ей премии в 1700 рублей. Затем она сама подписала документ и получила деньги.

В сентябре 2017 года женщина повторила схему, но уже по случаю юбилея. Тогда она получила 12500 рублей, а в декабре по той же схеме — чуть более 7700 рублей.

Всего она причинила моральный ущерб МУПу на 20 900 рублей. Деньги она полностью вернула.

В результате женщине назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.