Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Быть ли в Пензе памятнику матери?
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые
Вам будет интересно
Наши новости
Маковецкая: Если есть возможность, надо решать проблемы потомков сейчас
Маковецкая: Человек должен не рассчитывать на власть, а делать сам
В Пензенской области построят более 300 квартир для сирот
Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили дорогам в Спутнике
В Никольском районе 8 директоров школ наказали за просрочку платежей
Белозерцев предложил ряд идей по реконструкции набережной
Обновленную площадь Ленина планируют открыть к 7 ноября
Ильин провел экскурсию для иностранцев
Телеканал «Экспресс» расскажет все о свадебных обрядах
Каменская прокуратура заставила бизнесмена оформить работников официально

Пензенцы жалуются на невозможность записать ребенка на прием к врачу (видео)

18 июня в 20:08 298 просмотров
, что не могут попасть на прием к врачам узких специальностей. В редакцию телерадиокомпании «Экспресс» обратились жители, которые пытались по телефону записаться к неврологу, но узнав, что врач их сможет принять только в конце июля отказались от услуг бесплатной медицины и отправились в частную клинику.

" data-title="Пензенцы жалуются на невозможность записать ребенка на прием к врачу — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы жалуются, что не могут попасть на прием к врачам узких специальностей. В редакцию телерадиокомпании «Экспресс» обратились жители, которые пытались по телефону записаться к неврологу, но узнав, что врач их сможет принять только в конце июля отказались от услуг бесплатной медицины и отправились в частную клинику.

Чтобы попасть на прием к узким специалистам городской детской поликлиники, нужно обладать железными нервами и ангельским терпением. Но этих качеств многим пензенцам не достает. По словам возмущенных родителей на прием к ЛОРу можно попасть только через месяц. Аналогичная ситуация с неврологами и окулистами.

В региональном министерстве здравоохранения поясняют, что ситуация с длительным ожиданием приема сложилась из-за нехватки врачей. Вопрос дефицитных специалистов стоит на особом контроле и в ближайшее время, по словам чиновников, должен решиться.

Высокий спрос на узких специалистов связан с тем, что многие врачи ушли в отпуск. К тому же летом родители проходят с детьми медосмотр для поступления в детский сад или школу. Впрочем, как пояснили в региональном минздраве, получить заключение специалистов можно и заранее.

«Дети до года проходят ежемесячный осмотр, до двух лет — раз в полгода, старше трех — раз в год. Сведения, которые ребенок получил при прохождении медицинского осмотра, могут использоваться в течение 12 месяцев, если не было ухудшений самочувствия», — сказала начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

На прием к врачу районной поликлиники можно попасть тремя способами: записавшись через интернет, по телефону call-центра или непосредственно в регистратуре.

«Если необходимо записать к узкому специалисту, лучше начинать звонить с 7.30 утра, так как в это время обновляется запись. Спрос достаточно велик. Контактный центр проводит запись только в городские детские поликлиники», — рассказала заведующая контакт-центром Анна Калинникова.

Самостоятельно записаться на прием к специалистам областной детской больницы имени Филатова нельзя. Обратиться в учреждение можно только по направлению от участкового или лечащего врача, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...