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В России предписали оборудовать автобусы и маршрутки кондиционерами

19 июня в 09:11 346 просмотров

Федеральный Минтранс внес поправки в стандарт обслуживания населения.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее распоряжение, для всех автобусов, троллейбусов и маршруток необходимо наличие кондиционера и печки. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя, — не более трех человек на квадратный метр свободной площади салона.

В документе также отмечается, что остановки должны быть защищены от осадков и доступны для маломобильных граждан. Стандарт носит рекомендательный характер, однако от его исполнения будет зависеть оценка работы перевозчиков.

В министерстве пояснили, что документ разработан для реализации транспортной стратегии России. Его ввели с 2018 года, однако после тестового периода потребовалась доработка.


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