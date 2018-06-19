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Минобороны намерено ужесточить контроль за средствами для военной ипотеки

19 июня в 09:32 316 просмотров
, предназначенных для выплаты жилищных субсидий и ипотеки военнослужащих. Об этом сообщают «Известия».

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Минобороны ужесточит контроль за инвестированием денег, предназначенных для выплаты жилищных субсидий и ипотеки военнослужащих. Об этом сообщают «Известия».

Документ предусматривает изменение подхода к инвестированию средств «Росвоенипотеки». Нововведения должны повысить эффективность вложения временно свободных средств, выделенных из федерального бюджета на программу военной ипотеки.

Сейчас федеральные деньги, поступающие в «Росвоенипотеку» на эти нужды, передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям (УК). По задумке Минобороны, большую часть портфеля будут составлять облигации российский компаний.

Отмечается, что проект постановления проходит межведомственные согласования.


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