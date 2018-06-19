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Киборги покидают Пензу

19 июня в 09:48 324 просмотра
«Робополис», собравшей в одном месте больше полусотни роботов и технических новинок. Попасть в мир умных «электроников» можно до 24 июня. Дети до трех лет включительно посещают выставку бесплатно.

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Совсем немного времени осталось до закрытия масштабной интерактивной выставки «Робополис», собравшей в одном месте больше полусотни роботов и технических новинок. Попасть в мир умных «электроников» можно до 24 июня. Дети до трех лет включительно посещают выставку бесплатно.

Есть множество причин, чтобы познакомиться с киборгами прямо сегодня. В мегацентре «Коsмос» приоткрыта дверь в будущее, которое точно не обойдется без машин, наделенных искусственным интеллектом. Только здесь можно увидеть умницу Kiki, разговаривающую на 30 языках мира, весельчака Бориса, который сам предложит сделать с ним селфи, маленьких роботов-нянек и удивительных роботов-зверей.

Дети останутся в восторге от уроков владения квадрокоптером и гироскутером, зажигательных танцев в роботеатре и мастер-классов по рисованию 3D-ручкой. Взрослым понравятся зоны виртуальной и дополненной реальности и нейрогаджеты, умеющие считывать настроение человека или обучающие передвигать предметы в пространстве с помощью силы мысли.

Каждый час по «Робополису» проводится бесплатная экскурсия, во время которой гид подробно расскажет о каждом экспонате. Билет на выставку действует в течение всего дня. Посетители всегда могут отвлечься на обед и прогулку по магазинам, а потом вернуться в мир киборгов. Дети до трех лет проходят на «Робополис» бесплатно.


Провести незабываемый семейный день на выставке можно на четвертом этаже ТЦ «Пассаж» только до 1 июля.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166503342_38648818

Подробнее:
Сайт: https://робополис.рф/penza/
VK: https://vk.com/robopolis_penza
Телефон: +7 (962) 474 26 65

Фотография: фото предоставлено организаторами мероприятия

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