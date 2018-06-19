Пензенское письмо потомкам отметили на федеральном уровне

Закладка капсулы с письмом потомкам в Пензе вошла в список самых заметных событий с 11 по 17 июня по версии фонда «Петербургская политика».

Эксперты фонда совместно с сотрудниками портала «Давыдов.Индекс» отметили то, что Иван Белозерцев запечатал и заложил в стену монумента у «Ростка» письмо от нынешних пензенцев, адресованное потомкам, которые будут жить через 45 лет.

Всего в список вошли 30 событий, среди которых — заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что нет необходимости в дальнейшем расширении столицы, распоряжение главы Башкирии Рустэма Хамитова снизить смертность в республике на 30%, решение вологодского губернатора Олега Кувшинникова об остановке продажи участков строителям до решения проблемы обманутых дольщиков.