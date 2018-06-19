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Специалисты нашли способ победить рак груди

19 июня в 10:38 238 просмотров
, что витамин D способствует уменьшению риска развития рака груди. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Ученые провели исследование и выяснили, что витамин D способствует уменьшению риска развития рака груди. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперты проанализировали данные, полученные в 2002—2017 годах в ходе двух испытаний с участием 3325 женщин и одного исследования, где 1713 добровольцев были разделены на группы в зависимости от обнаруживаемой дозы кальцифедиола (витамина группы D) в крови. Все женщины, возраст которых превышал 55 лет, были здоровы, и ученые следили за их состоянием в течение четырех лет.

Отмечается, что всего было зафиксировано 77 случаев рака молочной железы. Оказалось, что у тех участниц, в крови которых наблюдался высокий уровень кальцифедиола (более 60 нанограммов на миллилитр), риск развития онкологического заболевания был в пять раз меньше, чем у тех, у кого концентрация витамина D в крови составляла менее 20 нанограммов на миллилитр.

По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4−6 тысячами международных единиц (МЕ) витамина D в день. Для витамина одна международная единица равна 0,025 микрограмма вещества. Это количество можно значительно уменьшить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10−15 минут.

Ранее рекомендуемой дозой витамина D являлись 600−800 МЕ в день. При превышении безопасной дозы витамина D возможно развитие тошноты, запора, потеря здорового веса, проблемы с сердечным ритмом и повреждение почек.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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