Как пензенцы могут повлиять на кадастровую стоимость земли. Лайфхак

В Пензенской области опубликованы предварительные данные о кадастровой оценке земель категории «Земли населенных пунктов» и сооружений. У жителей региона есть 50 дней, чтобы ознакомиться и повлиять на ценовое решение по их собственности, ведь от него зависит, сколько налогов они будут платить. Рассказываем, как это сделать.

Зачем проводили кадастровую оценку

В последний раз кадастровую оценку земельных участков и сооружений в Пензенской области проводили в 2012 году. Мало того, что ее результаты уже устарели, так и качество оценки оставляло желать лучшего, отмечает начальник департамента государственного имущества региона Андрей Кудинов.

«В то время недостаточно учитывали место расположения земельных участков, близость к центру города, к значимым инфраструктурным объектам. Кроме того, в 2017 году произошли изменения в законодательстве об оценочной деятельности. Раньше для выполнения кадастровой оценки на конкурсной основе привлекались независимые оценщики — коммерческие оценочные организации, выигравшие это право на торгах, зачастую у них не было соответствующего опыта, знаний, единственный критерий — у кого дешевле. Теперь оценка будет проводиться специально созданными в субъектах РФ бюджетными учреждениями по единой методике, утвержденной приказом Минэкономразвития», — отметил он.

Поэтому в 2017 году в Пензенской области было создано госучреждение «Государственная кадастровая оценка» и принято решение о проведении оценки.

На что влияет кадастровая оценка

Самое главное — кадастровая стоимость влияет на налоговые отчисления. То есть чем выше кадастровая стоимость объекта, тем больше налогов вы будете платить. Поэтому в ваших интересах, чтобы оценка была точной и обоснованной.

Что оценивали

В 2017—2018 годах кадастровой оценке подлежат земельные участки категории «Земли населенных пунктов», сооружения, расположенные на территории Пензенской области.

Что учитывалось при оценке кадастровой стоимости

1. Категория земель (при наличии ее влияния), вид разрешенного использования;

2. Площадь земельного участка;

3. Фактическое использование;

4. Наличие обременений (ограничений) земельного участка.

Для объектов, расположенных за пределами г. Пенза:

5. Расстояние от населенного пункта до г. Пенза;

6. Расстояние от населенного пункта до центра муниципального района, городского округа;

7. Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в т. ч. автовокзалы, автостанции, автобусные остановки и т. п. );

8. Наличие в населенном пункте магазина;

9. Наличие в населенном пункте центрального электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения;

10. Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) водного объекта;

11. Наличие в сельском населенном пункте дороги с твердым покрытием;

12. Численность населенного пункта.

Где и когда посмотреть результаты оценки

На официальном сайте (www.gko58.ru) опубликованы промежуточные результаты кадастровой оценки, из них можно узнать:

— информацию об объектах оценки (кадастровые номера, адреса, а также характеристики объектов недвижимости, содержащиеся в перечне);

— характеристики объектов недвижимости, использованных при определении кадастровой стоимости, или указание на недостаточность информации, необходимой для определения кадастровой стоимости;

— описание процесса определения кадастровой стоимости.

На сайте www.gko58.ru данные материалы будут доступны с 1 июля в разделе «Отчеты об оценке» в соответствующей категории. Дополнительно информация будет на сайтах бюджетного учреждения, департамента государственного имущества Пензенской области и в СМИ.

Как можно повлиять на предварительную кадастровую оценку

На подачу замечаний собственникам дается 50 дней.

Если вы обнаружили какие-либо неточности или ошибки в промежуточном отчете, замечания можно представить в ГБУ «Государственная кадастровая оценка» или многофункциональный центр лично, доставить почтой или направить на адрес gbuocenka@mail.ru.

Документы должны содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежуточным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Проверку по замечаниям должны провести до 1 ноября.

«Также рекомендуем уже на данном этапе — до проведения расчетов — ознакомиться с характеристиками своего объекта в Росреестре (по кадастровому номеру на Публичной кадастровой карте или заказать выписку из ЕГРН). В случае, если сведения ошибочные — например, не соответствует площадь, вид разрешенного использования земельного участка и т. д. , необходимо сообщить верную информацию и внести соответствующие изменения в сведения ЕГРН», — отметил Кудинов.

Подробную информацию о способах подачи и правилах оформления декларации можно получить на сайте бюджетного учреждения www.gko58.ru в разделе «Документы».

Если декларация будет подана не по форме, она не будет рассматриваться, пояснил начальник отдела кадастровой оценки ГБУ «Государственная кадастровая оценка Пензенской области» Антон Еременко.

«Бюджетное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации декларации уведомляет собственника объекта недвижимости о поступлении декларации в отношении объекта недвижимости, по которому представлена декларация и о результатах проверки», — сказал он.

Если не успел

50 дней дается на сотрудничество, пояснил Андрей Кудинов. Потом оспорить результаты можно будет только через комиссию или в судебном порядке.

«После истечения 50-дневного срока документы поступают на утверждение в правительство региона. Окончательные результаты будут опубликованы до 30 ноября. Если и тогда собственников не устроит результат, начнется этап оспаривания — по каждому делу будут созываться комиссии», — объяснил Андрей Кудинов.