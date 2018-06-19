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В Пензе откроется гериатрический центр

19 июня в 10:54 438 просмотров

В июле заработает новое структурное подразделение областного госпиталя для ветеранов войн в Пензе.

Сейчас ведется работа по лицензированию медицинской деятельности.

«Гериатрический центр открывают специально для лиц старше 75 лет, имеющих признаки старческой астении. Здесь им будет оказываться первичная специализированная медико-санитарная помощь. Выявление и направление пациентов за помощью в гериатрический центр возложено на врачей участкового звена по результатам диспансеризации», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Важной составляющей в работе медучреждения станет организация школ для тех, кто полностью или частично утратил способность к самообслуживанию, и тех, кто ухаживает за ними.

Работники гериатрического центра будут сотрудничать с органами соцзащиты населения, передавать им необходимую информацию.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/90840/

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