В Пензе откроется гериатрический центр

В июле заработает новое структурное подразделение областного госпиталя для ветеранов войн в Пензе.

Сейчас ведется работа по лицензированию медицинской деятельности.

«Гериатрический центр открывают специально для лиц старше 75 лет, имеющих признаки старческой астении. Здесь им будет оказываться первичная специализированная медико-санитарная помощь. Выявление и направление пациентов за помощью в гериатрический центр возложено на врачей участкового звена по результатам диспансеризации», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Важной составляющей в работе медучреждения станет организация школ для тех, кто полностью или частично утратил способность к самообслуживанию, и тех, кто ухаживает за ними.

Работники гериатрического центра будут сотрудничать с органами соцзащиты населения, передавать им необходимую информацию.