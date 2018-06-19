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Леонид Левин отметил важность господдержки национальных СМИ

19 июня в 11:04 222 просмотра
, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел круглый стол «Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации».

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел круглый стол «Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации».

Обращаясь к участникам, Леонид Левин отметил, что в условиях современной модели потребления контента, региональные и национальные СМИ имеют преимущества, работая с повесткой, ориентированной на запросы конкретной аудитории.
Затронув вопрос конкурентноспособности местных СМИ, депутат пояснил, что их успешность напрямую зависит от способности применять самые современные технологии и готовности более активно работать с гражданами, сообщили в общественной приемной.

«Возможным решением может быть развитие системы стажировок для студентов профильных вузов и привлечение гражданских активистов к сотрудничеству на добровольной основе. Это созвучно традиционному представлению о газете на национальном языке как центре притяжения людей, болеющих за сохранение общего культурного наследия», — сказал Леонид Левин.

Он добавил, что закон «О волонтерстве», позволил более комфортно строить взаимодействие различных организаций, в том числе — СМИ, и общественных активистов.

Говоря о государственной поддержке национальных СМИ, председатель комитета напомнил, что в 2017 году Роспечать выделила более 26 миллионов рублей для 52 изданий на национальных языках, а в 2018 — 55 таких изданий уже получили более 35 миллионов рублей. Он подчеркнул, что распределение грантов на этот год продолжается.

Подводя итоги круглого стола, Леонид Левин отметил, что господдержку необходимо направлять в первую очередь тем национальным СМИ, которые демонстрируют высокую эффективность работы с информацией и профессионализм своих сотрудников, и обозначил выработку объективных, прозрачных и понятных критериев оценки для такой деятельности как ближайшую задачу для профильных комитетов Госдумы.


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