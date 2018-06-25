Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях

Пензенцы получат обновленные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за июнь. Информагентство «Пенза-Пресс» разобралось, какие нововведения будут в платежках.

На официальном портале правовой информации представлена примерная форма новой квитанции, она не является обязательной — управляющая компания или ТСЖ могут видоизменять ее по своему усмотрению. Однако в форме обязательно должны сохраниться сведения об идентификаторах в системе ГИС ЖКХ.

Как пояснила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко, в новых платежках — шесть разделов:

Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг.

Раздел 2. Сведения о показаниях индивидуальных приборов учета.

Раздел 3. Расчет размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт.

Раздел 4. Справочная информация.

Раздел 5. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа.

Раздел 6. Сведения о перерасчетах.

Из платежных квитанций убрали два раздела: «Расчет размера взноса на капитальный ремонт», «Информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Теперь сумма взносов на капремонт прописана в отдельной графе в разделе 3, содержащем информацию о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, а также информацию о размере повышающего коэффициента, перерасчете, льготах, наименовании получателя платежа и другое.

Также в разделе 3 отдельно выделен размер повышающего коэффициента, размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, над размером платы, рассчитанной без учета повышающего коэффициента, неустойка (штраф, пеня), штраф исполнителя работ (услуг). Также есть графа «обращение с твердыми коммунальными отходами», при этом обязанность по внесению платы за эту коммунальную услугу наступит не позднее 1 января 2019 года, отметили специалисты.

По состоянию на текущую дату эти расходы являются составной частью платы за содержание общего имущества многоквартирного дома.

Из новшеств — появились поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, в которую включены все поставщики коммунальных услуг, а также управляющие компании и ТСЖ.

Новую форму платежного документа разработало Министерство строительства РФ, она вступила в законную силу с 26 мая 2018 года. Предыдущая форма, которая действовала с 2014 года, утратила свою силу. Кроме того, весной уже вступил в силу закон, запрещающий рекламу на квитанциях, кроме социальной.