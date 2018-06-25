Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
Парад медалистов-2018 в Пензе
Цена жажды. Сколько в регионах ПФО стоит газировка
Вам будет интересно
Наши новости
Исследователи обнаружили главную опасность общественных туалетов
Минобороны оплатит проезд до места сдачи экзаменов абитуриентам
Мелкие штрафы за нарушения ПДД будут списывать со счетов автоматически
Венецианские вапоретто начнут работать на оливковом масле
Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженились в Шотландии
Найден самый простой способ избежать депрессии
В Великобритании ввели жесткие меры по борьбе с детским ожирением
На Гавайях ужесточили наказание за попытку сделать селфи с лавой
Звезда «Игры престолов» рассказал о самой жестокой сцене сериала
Роман русского классика попал в топ-3 лучших в истории человечества

Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях

25 июня в 09:31 472 просмотра
«Пенза-Пресс» разобралось, какие нововведения будут в платежках.

" data-title="Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы получат обновленные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за июнь. Информагентство «Пенза-Пресс» разобралось, какие нововведения будут в платежках.

На официальном портале правовой информации представлена примерная форма новой квитанции, она не является обязательной — управляющая компания или ТСЖ могут видоизменять ее по своему усмотрению. Однако в форме обязательно должны сохраниться сведения об идентификаторах в системе ГИС ЖКХ.

Как пояснила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко, в новых платежках — шесть разделов:

Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг.

Раздел 2. Сведения о показаниях индивидуальных приборов учета.

Раздел 3. Расчет размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт.

Раздел 4. Справочная информация.

Раздел 5. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа.

Раздел 6. Сведения о перерасчетах.

Из платежных квитанций убрали два раздела: «Расчет размера взноса на капитальный ремонт», «Информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Теперь сумма взносов на капремонт прописана в отдельной графе в разделе 3, содержащем информацию о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, а также информацию о размере повышающего коэффициента, перерасчете, льготах, наименовании получателя платежа и другое.

Также в разделе 3 отдельно выделен размер повышающего коэффициента, размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, над размером платы, рассчитанной без учета повышающего коэффициента, неустойка (штраф, пеня), штраф исполнителя работ (услуг). Также есть графа «обращение с твердыми коммунальными отходами», при этом обязанность по внесению платы за эту коммунальную услугу наступит не позднее 1 января 2019 года, отметили специалисты.

По состоянию на текущую дату эти расходы являются составной частью платы за содержание общего имущества многоквартирного дома.

Из новшеств — появились поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, в которую включены все поставщики коммунальных услуг, а также управляющие компании и ТСЖ.

Новую форму платежного документа разработало Министерство строительства РФ, она вступила в законную силу с 26 мая 2018 года. Предыдущая форма, которая действовала с 2014 года, утратила свою силу. Кроме того, весной уже вступил в силу закон, запрещающий рекламу на квитанциях, кроме социальной.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...