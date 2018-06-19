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Зависимость от игр официально признали заболеванием

19 июня в 11:22 222 просмотра
(ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11), сообщают «Известия».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11), сообщают «Известия».

Документ впервые полностью представлен на сайте организации.

Разработка МКБ-11 велась более 10 лет. Классификация является основой для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе, а также международным стандартом для докладов о болезнях. В него включены более 55 тыс. заболеваний, травм и расстройств.

Как указано в документе, игровое расстройство — это модель поведения в видеоиграх, отличающаяся тем, что занятию отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. Это расстройство может быть диагностировано в том случае, если зависимость влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях жизни и наблюдается не менее года.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-1557358/

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