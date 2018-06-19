В Пензе намерены провести ревизию муниципального имущества

Так начальник управления муниципального имущества Наиля Атюшева должна будет проверить все договоры по сдаче в аренду помещений на безвозмездной основе.

Кроме того, Сергей Волков отметил необходимость продолжения работы с организациями-застройщиками по вопросу погашения задолженности по арендной плате за земельные участки.

«Мы должны постоянно заниматься изыскиванием возможностей пополнения городской казны», — сказал он.

Он рекомендовал использовать гибкий подход в работе с арендаторами и там, где позволяет законодательство, снижать уровень цен, чтобы помещения не простаивали, а приносили доход, сообщили в пресс-службе мэрии.