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В Пензе намерены провести ревизию муниципального имущества

19 июня в 11:50 210 просмотров

Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков на аппаратном совещании в мэрии поручил провести ревизию муниципального имущества.

Так начальник управления муниципального имущества Наиля Атюшева должна будет проверить все договоры по сдаче в аренду помещений на безвозмездной основе.

Кроме того, Сергей Волков отметил необходимость продолжения работы с организациями-застройщиками по вопросу погашения задолженности по арендной плате за земельные участки.

«Мы должны постоянно заниматься изыскиванием возможностей пополнения городской казны», — сказал он.

Он рекомендовал использовать гибкий подход в работе с арендаторами и там, где позволяет законодательство, снижать уровень цен, чтобы помещения не простаивали, а приносили доход, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/sergey_volkov_poruchil_provesti_reviziyu_munitsipalnogo_imushchestva/

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