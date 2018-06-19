Пензенские каменщики сразились за звание лучшего

19 июня в Пензе прошел этап регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик».

В профмастерстве соревновались 24 представителя шести ведущих пензенский строительных организаций. Состязания прошли на площадке, где возводятся многоэтажные дома седьмого микрорайона Арбеково.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что конкурсы профессионального мастерства стали доброй традицией в регионе.

«Строитель — одна из самых созидательных профессий. Результат вашего труда сразу виден людям, для которых вы строите дома, школы, детские сады, больницы, объекты культурного и бытового назначения. Региональная власть будет продолжать поддерживать строительную отрасль и лучших ее представителей. Нужно вернуть престиж рабочим профессиям, чтобы молодые люди, которые только определяются с выбором жизненного пути, понимали, что мастерство делает человека свободным, дает ему уважение и материальный достаток, а также возможность ощутить счастье созидательного труда», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал участникам конкурса показать достойные результаты.

Областной конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится в с апреля по октябрь 2018 года.

«Главная его цель — поощрение лучших работников ведущих секторов экономики Пензенской области, а также распространение передовых приемов труда и методов организации работы», — пояснили в пресс-центре облправительства.