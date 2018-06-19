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Каждый 110-й человек в мире — беженец

19 июня в 12:57 86 просмотров
, актов насилия и преследования в 2017 году около 68,5 млн человек по всему миру стали беженцами.

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Из-за военных конфликтов, актов насилия и преследования в 2017 году около 68,5 млн человек по всему миру стали беженцами.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН. В документе также отмечается, что показатели пятый год подряд достигают рекордного уровня.

«В мире насчитывалось почти столько насильственно перемещенных лиц, сколько составляет население Таиланда. Беженцем является каждый 110-й человек в мире», — сообщается в докладе.

В ООН подсчитали, что каждые две секунды хотя бы один человек в мире вынужден покинуть свой дом. В основном, беженцы приезжали из Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом больше всего их приняли Турция, Пакистан и Уганда.


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