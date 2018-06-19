Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Быть ли в Пензе памятнику матери?
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые
Вам будет интересно
Наши новости
Каждый 110-й человек в мире — беженец
Зависимость от игр официально признали заболеванием
Специалисты нашли способ победить рак груди
Минобороны намерено ужесточить контроль за средствами для военной ипотеки
В России предписали оборудовать автобусы и маршрутки кондиционерами
В саратовских школах могут запретить гаджеты
Все интернет-покупки из-за рубежа предложили облагать пошлиной
Аналог телеканала «360» появился в трех странах
Ивановы поучаствовали в Чемпионате по футболу
Нейросеть научили самостоятельно создавать 3D-миры

В России поднимется цена на загранпаспорт

19 июня в 12:40 162 просмотра
, сообщает Lenta.ru.

" data-title="В России поднимется цена на загранпаспорт — Пенза-пресс, рунет за день">

В России госпошлина за выдачу загранпаспорта повысится с 3500 рублей до 5000 рублей, сообщает Lenta.ru.

Также с 1500 до 2500 рублей увеличится пошлина за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет. А за регистрацию транспорта с выдачей свидетельства нового формата (изготовленного на пластиковой основе) пошлина будет увеличена с 800 рублей до 1500 рублей, а за выдачу таких же водительских прав российского образца — с 2000 до 3000 рублей.

Отмечается, что повышение пошлин позволит компенсировать почти 40% расходов федерального бюджета на изготовление таких документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-3127934/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...