В России поднимется цена на загранпаспорт

В России госпошлина за выдачу загранпаспорта повысится с 3500 рублей до 5000 рублей, сообщает Lenta.ru.

Также с 1500 до 2500 рублей увеличится пошлина за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет. А за регистрацию транспорта с выдачей свидетельства нового формата (изготовленного на пластиковой основе) пошлина будет увеличена с 800 рублей до 1500 рублей, а за выдачу таких же водительских прав российского образца — с 2000 до 3000 рублей.

Отмечается, что повышение пошлин позволит компенсировать почти 40% расходов федерального бюджета на изготовление таких документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных.