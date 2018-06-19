Пензенские гимнасты привезли 8 медалей со всероссийских соревнований

В Сызрани завершились всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Алексея Немова, в которых приняли участие 50 гимнастов из 12 субъектов Российской Федерации, в том числе — пензенцы.

В командном зачете Валентин Бесхмельницын занял третье место в составе сборной команды России вместе с Иваном Шестаковым из Тулы и Мухаммаджоном Якубовым из Московской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Валентин также стал третьим в упражнении на кольцах по программе КМС. Вторым в этом виде программы стал еще один пензенский гимнаст Иван Шкуров.

Среди гимнастов, выступающих по программе мастеров спорта, Ильдар Юскаев выиграл опорный прыжок и стал вторым на коне-махе и кольцах. Григорий Климентьев первенствовал в упражнении на кольцах и завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.